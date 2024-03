Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt Handel im Minus

Der ATX Prime verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 1 700,09 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,023 Prozent tiefer bei 1 706,28 Punkten in den Handel, nach 1 706,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 699,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 706,28 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,320 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.02.2024, den Wert von 1 702,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 649,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 779,24 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,813 Prozent nach. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 1,06 Prozent auf 42,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,71 Prozent auf 8,56 EUR), EVN (+ 0,40 Prozent auf 24,80 EUR), Frequentis (+ 0,40 Prozent auf 25,10 EUR) und Lenzing (+ 0,35 Prozent auf 28,60 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen BAWAG (-2,29 Prozent auf 53,40 EUR), PORR (-1,31 Prozent auf 13,58 EUR), ZUMTOBEL (-1,02 Prozent auf 5,84 EUR), AT S (AT&S) (-0,83 Prozent auf 17,87 EUR) und voestalpine (-0,82 Prozent auf 24,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 21 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 24,215 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 9,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

