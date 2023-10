Wiener Börse-Handel ATX Prime mittags mit Abgaben

Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,86 Prozent schwächer bei 1 538,42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 1 552,05 Punkten in den Handel, nach 1 551,75 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 552,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 532,18 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,93 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.09.2023, den Wert von 1 621,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 619,96 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2022, den Stand von 1 409,57 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,86 Prozent zurück. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 3,25 Prozent auf 28,60 EUR), UBM Development (+ 0,98 Prozent auf 20,70 EUR), S IMMO (+ 0,61 Prozent auf 13,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,41 Prozent auf 24,50 EUR) und Addiko Bank (+ 0,40 Prozent auf 12,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil ZUMTOBEL (-2,31 Prozent auf 5,92 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,28 Prozent auf 111,40 EUR), Verbund (-1,94 Prozent auf 80,75 EUR), Frequentis (-1,65 Prozent auf 29,80 EUR) und BAWAG (-1,63 Prozent auf 42,36 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 181 541 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,228 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,76 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

