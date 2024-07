Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochmittag

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 1 835,69 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 1 830,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 830,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 830,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 839,07 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,47 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 854,04 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 1 781,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 609,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,10 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,66 Prozent auf 3,47 EUR), Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 17,02 EUR), Erste Group Bank (+ 1,37 Prozent auf 45,77 EUR), BAWAG (+ 1,29 Prozent auf 62,65 EUR) und PORR (+ 1,16 Prozent auf 13,96 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Andritz (-3,52 Prozent auf 56,15 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,98 Prozent auf 8,92 EUR), FACC (-1,73 Prozent auf 7,94 EUR), IMMOFINANZ (-1,71 Prozent auf 25,80 EUR) und AMAG (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 77 680 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,317 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

