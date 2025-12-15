Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt um 1,2 Prozent zu

Die Wiener Börse verzeichnete am Montag im Tagesverlauf Kurszuwächse. Der ATX legte gegen Nachmittag um 1,17 Prozent auf 5.162,66 Punkte zu. Der ATX Prime verzeichnete ebenso ein Plus von 1,1 Prozent auf 2.564,90 Zähler. Ein ähnlicher Trend war an Europas wichtigsten Börsen zu beobachten.

Anleger dürften sich diese Woche zunächst auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Notenbank. Nach dem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk der US-Notenbank Fed mit einer nochmaligen Zinssenkung hoffen die Anleger in der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten auf eine Fortsetzung der jüngsten Aktienmarkt-Rally. Damit könnte aus dem bisher guten Dezember-Lauf tatsächlich noch die viel zitierte Jahresendrally werden. Am Donnerstag gibt es eine EZB-Ratssitzung, die aber "wenig Überraschendes bieten dürfte", wird der Analyst Ralf Umlauf von der deutschen Landesbank Helaba in einer Aussendung zitiert. Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei.

Unternehmensseitig rückten Raiffeisen Bank International (RBI) und der Autozulieferer Polytec nach Analystenkommentaren in den Fokus. Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben. RBI notierten am Montag mit plus 1,73 Prozent bei 37,74 Zählern.

Die Banken- und Finanzwerte des ATX Prime-Segments lagen am Montag durchgängig in der Gewinnzone. An die gute Performance von Freitag konnten die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) anknüpfen, wobei die Papiere mit mehr als 4,0 Prozent schlossen. Im Verlauf des Montags fand sich der Versicherer wieder mit 2,5 Prozent auf der Gewinnerseite. BAWAG legten 2,5 Prozent, Uniqa 1,4 Prozent zu. Erste Group-Aktien gewannen 1,2 Prozent an Wert.

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien von Polytec von 4,90 auf 5,75 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Marc-Ren� Tonn unverändert beibehalten. Der höhere Zielwert spiegle positive Effekte aus der Reduzierung der Nettoverschuldung nach der Veräußerung von Polytec Car Styling UK Limited wider, schreibt Warburg-Analyst Tonn. Polytec gewannen 2,45 Prozent auf 3,34 Euro.

Topperformer des Tages war bis Montagnachmittag das Kommunikationstechnologie-Unternehmen Frequentis mit plus 4,4 Prozent. Am anderen Ende lag die EuroTeleSites AG mit minus 1,9 Prozent.

