Wiener Börse (Schluss) - ATX mit plus 1,25 Prozent erneut fester

Nach einem schwächeren Beginn hat die Wiener Börse im Laufe des Tages satt ins Plus gedreht. Der Leitindex ATX legte am Dienstag um 1,25 Prozent auf 4.948,14 Punkte zu. Ebenso verzeichnete der breiter gefasste ATX Prime ein Plus von 1,13 Prozent auf 2.459,32 Einheiten. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls sehr freundlich. Die US-Börsen fanden im frühen Handel keine einheitliche Richtung.

Getragen wurden die ATX-Zuwächse vor allem von den Gewinnen der schwer gewichteten Bankenwerte, die alle gute Zuwächse verzeichneten. Das gilt auch für die Versicherer, die nach aktuellen Unternehmensnachrichten ebenfalls gut performten.

In den Fokus rückten aktuelle US-Konjunkturdaten. Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September weniger gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet - nach einem Anstieg um 0,6 Prozent im August. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse im September wie erwartet um 0,3 Prozent zu.

Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Zudem ist der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im September gleich geblieben. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,7 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,6 Prozent gerechnet.

moe/spa

ISIN AT0000999982