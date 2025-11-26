Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.990,92 42,78 0,86 4.948,14 ATX Prime 2.480,27 20,95 0,85 2.459,32 IATX 342,05 -0,97 -0,28 343,02

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982