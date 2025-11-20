:be Aktie
Will Berkshire Hathaway Still Be a Good Buy After Warren Buffett Departs as CEO?
Warren Buffett has been the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) for decades. But at the end of this year, the 95-year-old investor will finally be stepping down and retiring. He has built up an iconic company that's worth over $1 trillion -- a rarity for a non-tech business.It's only natural to wonder about what comes next for the business, and whether the stock can continue to be a good buy moving forward. After all, Berkshire has been synonymous with Buffett. If he's taking a backseat and no longer running the business as he has for years, then there may be justifiable reasons for investors to be worried about the path forward.Can Berkshire Hathaway still be a good buy after Buffett steps down, or is now the time to consider selling the stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
