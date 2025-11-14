Willamette Valley Vineyards Aktie
WKN: 676910 / ISIN: US9691361003
|
14.11.2025 01:42:41
Willamette Valley Vineyards Q3 Loss Rises
(RTTNews) - Willamette Valley Vineyards (WVVI) released Loss for its third quarter of -$1.66 million
The company's bottom line came in at -$1.66 million, or -$0.33 per share. This compares with -$0.85 million, or -$0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.9% to $8.35 million from $9.37 million last year.
Willamette Valley Vineyards earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.66 Mln. vs. -$0.85 Mln. last year. -EPS: -$0.33 vs. -$0.17 last year. -Revenue: $8.35 Mln vs. $9.37 Mln last year.
