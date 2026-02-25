|
25.02.2026 06:31:29
Winpak: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Winpak gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 CAD gegenüber 0,810 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,40 Prozent auf 397,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Winpak 398,8 Millionen CAD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,14 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,57 Milliarden CAD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Winpak 1,55 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
