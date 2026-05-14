Wise Aktie
WKN DE: BL9YR7 / ISIN: GB00BL9YR756
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14.05.2026 21:03:00
Wise vs. Ripple: 2 Very Different Bets on Cross-Border Payments
Wise Group's (NASDAQ: WSE) Nasdaq debut comes at an interesting moment for cross-border payments, a sector where Ripple and its XRP (CRYPTO: XRP) token have long promised disruption. The two companies rarely compete head-to-head for the same customers, but they do represent fundamentally different approaches to solving the same problem: moving money across international borders quickly and cheaply.Wise's arrival on U.S. exchanges is a bit awkward for the crypto narrative.Wise built its business by creating a network of local bank accounts in dozens of countries. When you send British pounds to someone in Australia, Wise doesn't actually move your money internationally. Instead, it pays out from its Australian account while simultaneously collecting your pounds in the U.K., then settles the imbalance through its network later.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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