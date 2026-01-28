Wix.com Aktie
WKN DE: A1W7AU / ISIN: IL0011301780
28.01.2026 10:32:58
Wix Approves $2 Bln Share Repurchase Program For FY26-27
(RTTNews) - Wix.com Ltd. (WIX), a technology company, on Wednesday announced that its board has approved a two-year share repurchase program for fiscal years 2026 and 2027, authorizing the company to buyback up to $2 billion of its securities.
The company said that the repurchases may begin following the conclusion of a 30-day period during which creditors may object under applicable Israeli regulations.
The company expects to fund the repurchases using cash on hand, future cash flows from operations, or additional capital raised through debt, equity, or equity-linked securities.
In the pre-market trading 4.83% higher at $92.21 on the Nasdaq.
|Wix.com Ltd
|74,06
|-4,68%
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.