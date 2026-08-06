WM Technolog a Aktie
WKN DE: A3CR8W / ISIN: US92971A1097
|
06.08.2026 23:09:35
WM Technology, Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - WM Technology, Inc. (MAPS) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $2.023 million, or $0.02 per share. This compares with $1.427 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.4% to $42.446 million from $44.847 million last year.
WM Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.023 Mln. vs. $1.427 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.01 last year. -Revenue: $42.446 Mln vs. $44.847 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WM Technology Inc Registered Shs -A-
|
13.05.26
|Ausblick: WM Technology A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: WM Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WM Technology Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WM Technology Inc Registered Shs -A-
|0,25
|-19,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.