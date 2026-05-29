29.05.2026 16:25:40

WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

===

M O N T A G, 8. Juni 2026

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund

- Börsenfeiertag: Australien

D I E N S T A G, 9. Juni 2026

*** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz April

*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:00 DE/Krones AG, HV

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

*** - CN/Handelsbilanz Mai

M I T T W O C H, 10. Juni 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026

09:00 DE/Evotec SE, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

F R E I T A G, 12. Juni 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai

*** 08:00 GB/BIP April

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

- BE/Ecofin-Treffen

- US/Börsengang SpaceX

- RU/Börsenfeiertag: Russland

S O N N T A G, 14. Juni 2026

- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen