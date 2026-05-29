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29.05.2026 16:25:40
WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)
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M O N T A G, 8. Juni 2026
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang April
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe
10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni
*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund
- Börsenfeiertag: Australien
D I E N S T A G, 9. Juni 2026
*** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz April
*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV
*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:00 DE/Krones AG, HV
*** 14:30 US/Handelsbilanz April
*** - CN/Handelsbilanz Mai
M I T T W O C H, 10. Juni 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis
09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag
*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz
10:00 DE/Medios AG, HV
10:00 DE/Patrizia SE, HV
11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen
von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Realeinkommen Mai
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026
09:00 DE/Evotec SE, HV
10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
F R E I T A G, 12. Juni 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai
*** 08:00 GB/BIP April
*** 08:00 GB/Industrieproduktion April
*** 08:00 GB/Handelsbilanz April
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni
- BE/Ecofin-Treffen
- US/Börsengang SpaceX
- RU/Börsenfeiertag: Russland
S O N N T A G, 14. Juni 2026
- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.