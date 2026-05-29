WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Juni (24. KW)

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M O N T A G, 8. Juni 2026

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund

- Börsenfeiertag: Australien

D I E N S T A G, 9. Juni 2026

*** 08:00 /Produktion im produzierenden Gewerbe April

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz April

*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:00 DE/Krones AG, HV

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

*** - CN/Handelsbilanz Mai

M I T T W O C H, 10. Juni 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen

von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

D O N N E R S T A G, 11. Juni 2026

09:00 DE/Evotec SE, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 19:00 US/Honeywell International Inc, Investorentag

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

F R E I T A G, 12. Juni 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai

*** 08:00 GB/BIP April

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

- BE/Ecofin-Treffen

- US/Börsengang SpaceX

- RU/Börsenfeiertag: Russland

S O N N T A G, 14. Juni 2026

- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)