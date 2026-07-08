08.07.2026 06:04:38

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. Juli

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MITTWOCH, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 USA: Meta, Hauptversammlung

10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung

15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26

DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26

04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26

21:00 USA: Konsumentenkredite

SONSTIGE TERMINE:

09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten

09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie

TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag)

+ 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs

+ 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs

+ 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer

+ 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs

+ 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

+ 1415 Abschluss-Pk Rutte

+ 1515 Pk Trump

+ 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz

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DONNERSTAG, DEN 9. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

DEU: Volkswagen, AR-Sitzung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2, M3

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

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FREITAG, DEN 10. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26

15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Insolvenzen 4/26

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26

EUR: Treffen der EU-Finanzminister

EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

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MONTAG, DEN 13. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 5/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

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DIENSTAG, DEN 14. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 6/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26

08:30 CHE: Importpreise 6/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26

14:30 USA: Realeinkommen 6/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin

USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen

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MITTWOCH, DEN 15. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26

04:00 CHN: BIP Q2/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 7/26

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen

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DONNERSTAG, DEN 16. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025

06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.

12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen

12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26

08:00 GBR: Bauproduktion 5/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26

08:00 GBR: BIP 5/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:00 USA: Lagerbestände 5/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 17. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)

15:15 USA: Industrieproduktion 6/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?, Karlsruhe

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten

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MONTAG, DEN 20. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen

12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen

DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day

USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26

09:30 POL: Industrieproduktion 6/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26

11:00 EUR: Bauproduktion 5/26

16:00 USA: Frühindikator 6/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

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DIENSTAG, DEN 21. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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