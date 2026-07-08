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08.07.2026 06:04:38
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. Juli
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MITTWOCH, DEN 8. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 USA: Meta, Hauptversammlung
10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung
15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen
17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26
DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26
04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid
08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF)
16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26
21:00 USA: Konsumentenkredite
SONSTIGE TERMINE:
09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten
09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie
TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag)
+ 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs
+ 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs
+ 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer
+ 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs
+ 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj
+ 1415 Abschluss-Pk Rutte
+ 1515 Pk Trump
+ 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz
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DONNERSTAG, DEN 9. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz
07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung
10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung
10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung
10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026
12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen
12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung
14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung
DEU: Volkswagen, AR-Sitzung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Geldmenge M2, M3
03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 6/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.
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FREITAG, DEN 10. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2
10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung
11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26
15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Insolvenzen 4/26
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26
EUR: Treffen der EU-Finanzminister
EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten
SONSTIGE TERMINE
21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen
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MONTAG, DEN 13. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26
13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Volkswagen, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Leistungsbilanz 5/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26
SONSTIGE TERMINE
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister
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DIENSTAG, DEN 14. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen
07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen
08:30 DEU: Mercedes-Benz Group, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026
12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen
13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen
14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 6/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26
08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26
08:30 CHE: Importpreise 6/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26
14:30 USA: Realeinkommen 6/26
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin
USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen
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MITTWOCH, DEN 15. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz
06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen
07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen
07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz
07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2
07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz
07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen
11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26
04:00 CHN: BIP Q2/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Empire State Index 7/26
14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26
15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen
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DONNERSTAG, DEN 16. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
00:30 AUS: BHP Group, Operation Report 2025
06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen
07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung
10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M.
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen
12:30 USA: GE Aerospace, Q2-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen
13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung
13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz
22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen
22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26
08:00 GBR: Bauproduktion 5/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26
08:00 GBR: BIP 5/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
16:00 USA: Lagerbestände 5/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 17. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen
07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz
08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen
12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen
13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig)
15:15 USA: Industrieproduktion 6/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?, Karlsruhe
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel
IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten
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MONTAG, DEN 20. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen
12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen
DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day
USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26
09:30 POL: Industrieproduktion 6/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26
11:00 EUR: Bauproduktion 5/26
16:00 USA: Frühindikator 6/26
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
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DIENSTAG, DEN 21. JULI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Schindler, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen
08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen
09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung
10:00 DEU: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart
12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen
12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen
12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen
12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen
22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 6/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten, Dublin
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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