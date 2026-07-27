Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.07.2026 09:34:00
Xbox Cloud Gaming: Microsoft testet Gratis-Streaming mit Werbung
Xbox-Insider können eigene Spiele gratis streamen, wenn sie Werbung ansehen. Ein Game-Pass-Abo ist nicht nötig – nach einer Stunde endet die Sitzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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