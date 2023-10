XETRA-Handel Das macht der SDAX mittags

Der SDAX gibt am Mittag nach.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 12 322,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 103,982 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,831 Prozent tiefer bei 12 288,92 Punkten, nach 12 391,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 253,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 341,72 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 2,37 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 178,83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 686,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, notierte der SDAX bei 10 867,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 11 980,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Amadeus FiRe (+ 2,43 Prozent auf 109,40 EUR), NORMA Group SE (+ 1,93 Prozent auf 16,36 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,71 Prozent auf 1,13 EUR), Aroundtown SA (+ 1,50 Prozent auf 1,96 EUR) und Varta (+ 1,27 Prozent auf 18,34 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil New Work SE (ex XING) (-3,16 Prozent auf 73,60 EUR), SFC Energy (-3,13 Prozent auf 17,32 EUR), Salzgitter (-2,45 Prozent auf 23,14 EUR), flatexDEGIRO (-2,25 Prozent auf 9,21 EUR) und Ceconomy St (-2,14 Prozent auf 1,92 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 581 566 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 9,620 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at