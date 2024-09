XETRA-Handel: DAX klettert zum Handelsende

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,52 Prozent auf 18 730,69 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,784 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,288 Prozent auf 18 686,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 633,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 671,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 805,09 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, betrug der DAX-Kurs 18 322,40 Punkte. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, bei 18 068,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 893,53 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,70 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 7,33 Prozent auf 25,76 EUR), Siemens Energy (+ 4,26 Prozent auf 30,35 EUR), Daimler Truck (+ 3,51 Prozent auf 32,15 EUR), Infineon (+ 3,22 Prozent auf 29,99 EUR) und Bayer (+ 2,83 Prozent auf 27,47 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6,75 Prozent auf 483,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,42 Prozent auf 269,70 EUR), Hannover Rück (-1,64 Prozent auf 252,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,61 Prozent auf 478,10 EUR) und Deutsche Börse (-1,20 Prozent auf 205,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 829 616 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 234,058 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,28 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at