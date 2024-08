XETRA-Handel: DAX legt zum Start des Mittwochshandels zu

Am Mittwoch klettert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 17 431,88 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,672 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,486 Prozent fester bei 17 438,65 Punkten, nach 17 354,32 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 452,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 411,64 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 475,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 430,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 950,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,95 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 4,30 Prozent auf 56,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,38 Prozent auf 28,68 EUR), Siemens (+ 1,38 Prozent auf 156,12 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,36 Prozent auf 260,40 EUR) und Daimler Truck (+ 1,09 Prozent auf 32,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-5,58 Prozent auf 12,45 EUR), Beiersdorf (-3,73 Prozent auf 126,50 EUR), Zalando (-1,48 Prozent auf 21,26 EUR), Covestro (-1,38 Prozent auf 52,86 EUR) und Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 24,21 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 135 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 211,393 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,44 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 9,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

