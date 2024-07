XETRA-Handel: DAX mit Zuschlägen

Mit dem DAX geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,79 Prozent stärker bei 18 381,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,776 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent höher bei 18 236,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 236,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 236,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 383,23 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,504 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Stand von 18 494,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wurde der DAX auf 18 097,30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wurde der DAX mit 15 673,16 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,61 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,37 Prozent auf 28,42 EUR), Porsche (+ 3,86 Prozent auf 75,38 EUR), BMW (+ 2,30 Prozent auf 89,72 EUR), adidas (+ 2,17 Prozent auf 220,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,87 Prozent auf 37,60 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Merck (-1,37 Prozent auf 147,65 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,78 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 247,00 EUR), Covestro (-0,69 Prozent auf 54,94 EUR) und Symrise (-0,31 Prozent auf 113,45 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 135 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 219,252 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,53 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at