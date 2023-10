XETRA-Handel DAX schlussendlich in Rot

Der DAX verlor am Abend an Boden.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,06 Prozent leichter bei 15 085,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,574 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,411 Prozent leichter bei 15 184,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 247,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15 257,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 074,85 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 15 840,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 081,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der DAX einen Wert von 12 209,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 7,22 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Henkel vz (+ 1,10 Prozent auf 68,32 EUR), Hannover Rück (+ 0,10 Prozent auf 205,90 EUR), Porsche (+ 0,07 Prozent auf 89,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,12 Prozent auf 37,93 EUR) und Sartorius vz (-0,16 Prozent auf 313,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-5,32 Prozent auf 20,46 EUR), RWE (-3,85 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 11,74 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,24 Prozent auf 22,08 EUR) und EON SE (-2,80 Prozent auf 10,59 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10 000 262 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 143,709 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at