XETRA-Handel: DAX zum Start mit Gewinnen

Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 18 462,38 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,761 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,280 Prozent auf 18 473,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 421,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 482,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 461,64 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der DAX mit 18 171,93 Punkten gehandelt. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 20.05.2024, mit 18 768,96 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der DAX bei 15 574,26 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,10 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 78,52 EUR), Infineon (+ 0,59 Prozent auf 31,75 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 196,10 EUR), Zalando (+ 0,46 Prozent auf 24,01 EUR) und SAP SE (+ 0,46 Prozent auf 198,14 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Bayer (-0,81 Prozent auf 28,85 EUR), Rheinmetall (-0,33 Prozent auf 549,40 EUR), adidas (-0,28 Prozent auf 217,00 EUR), Brenntag SE (-0,22 Prozent auf 64,08 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,20 Prozent auf 40,25 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 255 563 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 229,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at