NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Ahmed Farman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Strompreisrisiken in Europa, nachdem es in einem Bericht der "Financial Times" hieß, Deutschland gerate auf EU-Ebene unter Druck, eine Zonenpreisgestaltung einzuführen. Der Experte zieht das Fazit, dass das Ausmaß der Belastungen in diesem Falle überschaubar wäre./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 13:52 / ET





