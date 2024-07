XETRA-Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 18 448,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 387,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 509,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 149,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 17 749,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 134,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche (+ 3,11 Prozent auf 74,32 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 249,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 64,68 EUR), Rheinmetall (+ 1,96 Prozent auf 493,20 EUR) und BMW (+ 1,85 Prozent auf 91,36 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 25,15 EUR), SAP SE (-0,49 Prozent auf 182,36 EUR), Infineon (-0,46 Prozent auf 34,77 EUR) und Zalando (-0,46 Prozent auf 23,98 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 590 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 218,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

