XETRA-Handel LUS-DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,70 Prozent im Minus bei 18 416,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 357,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 547,00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 218,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 015,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, lag der LUS-DAX bei 16 192,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,55 Prozent auf 506,40 EUR), Porsche (+ 2,23 Prozent auf 70,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,95 Prozent auf 224,60 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 33,26 EUR) und RWE (+ 0,51 Prozent auf 33,28 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-6,33 Prozent auf 14,69 EUR), adidas (-1,95 Prozent auf 225,90 EUR), QIAGEN (-1,81 Prozent auf 37,96 EUR), Daimler Truck (-1,34 Prozent auf 35,96 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 446,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 869 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,193 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

