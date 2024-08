XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zu

Der LUS-DAX gewinnt heute an Wert.

Am Dienstag klettert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 17 755,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 669,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 814,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 714,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 722,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 844,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,04 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 24,83 EUR), Hannover Rück (+ 1,36 Prozent auf 230,50 EUR), QIAGEN (+ 1,19 Prozent auf 41,82 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,89 Prozent auf 260,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,87 Prozent auf 31,16 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-1,53 Prozent auf 12,23 EUR), Deutsche Bank (-0,96 Prozent auf 13,18 EUR), Continental (-0,82 Prozent auf 58,38 EUR), Covestro (-0,78 Prozent auf 53,32 EUR) und Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 123,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 213 370 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,00 Prozent, die höchste im Index.

