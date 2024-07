XETRA-Handel LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 18 539,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 449,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 577,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 772,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 16 077,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 3,33 Prozent auf 14,90 EUR), Fresenius SE (+ 2,57 Prozent auf 29,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 102,80 EUR), Merck (+ 1,48 Prozent auf 154,00 EUR) und Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 242,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Porsche (-4,70 Prozent auf 71,76 EUR), Hannover Rück (-2,34 Prozent auf 233,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,79 Prozent auf 456,40 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 35,24 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 63,55 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 5 848 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at