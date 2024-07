XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 18 500,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 415,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 575,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 389,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 042,00 Punkte. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bei 15 828,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,62 Prozent auf 242,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,54 Prozent auf 29,07 EUR), Merck (+ 2,48 Prozent auf 152,85 EUR), RWE (+ 2,39 Prozent auf 33,84 EUR) und EON SE (+ 2,00 Prozent auf 12,53 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Porsche (-1,01 Prozent auf 74,48 EUR), Deutsche Bank (-0,82 Prozent auf 15,30 EUR), Henkel vz (-0,69 Prozent auf 80,92 EUR), Commerzbank (-0,68 Prozent auf 14,53 EUR) und Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 23,70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 920 881 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 215,656 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

