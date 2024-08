XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag verlor der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,21 Prozent auf 17 700,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 612,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 785,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 245,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 735,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 892,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,24 Prozent auf 538,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,04 Prozent auf 29,46 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,99 Prozent auf 50,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,54 Prozent auf 13,29 EUR) und Sartorius vz (+ 1,47 Prozent auf 248,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Bayer (-1,46 Prozent auf 25,97 EUR), Siemens (-1,27 Prozent auf 157,18 EUR), Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 24,19 EUR), RWE (-0,75 Prozent auf 31,82 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 41,37 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 201 585 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

