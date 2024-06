XETRA-Handel: MDAX am Mittag in Grün

Heute wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,74 Prozent stärker bei 26 915,42 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 240,227 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 729,20 Zählern und damit 0,046 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 716,80 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 729,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 982,84 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.05.2024, den Stand von 26 300,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 120,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der MDAX mit 27 264,89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,287 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,93 Prozent auf 119,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,63 Prozent auf 85,75 EUR), Delivery Hero (+ 2,40 Prozent auf 28,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,40 Prozent auf 102,50 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,04 Prozent auf 2,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aurubis (-1,42 Prozent auf 76,55 EUR), Bilfinger SE (-1,39 Prozent auf 49,50 EUR), MorphoSys (-1,09 Prozent auf 67,90 EUR), WACKER CHEMIE (-0,98 Prozent auf 100,90 EUR) und SMA Solar (-0,62 Prozent auf 47,88 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 843 239 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,890 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

