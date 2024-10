XETRA-Handel MDAX gibt zum Handelsende nach

Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent leichter bei 26 871,82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 267,650 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 27 134,75 Punkte an der Kurstafel, nach 27 210,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 236,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 859,00 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, wurde der MDAX mit 25 703,44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 075,11 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,125 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 476,10 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 29,46 EUR), Delivery Hero (+ 1,31 Prozent auf 36,22 EUR), thyssenkrupp (+ 1,22 Prozent auf 3,48 EUR), Aroundtown SA (+ 1,00 Prozent auf 2,82 EUR) und CTS Eventim (+ 0,97 Prozent auf 93,35 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Gerresheimer (-18,03 Prozent auf 80,00 EUR), TRATON (-5,16 Prozent auf 29,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,71 Prozent auf 129,60 EUR), Stabilus SE (-4,55 Prozent auf 36,70 EUR) und KION GROUP (-4,41 Prozent auf 35,31 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 827 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 19,522 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

