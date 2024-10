XETRA-Handel: MDAX nachmittags im Plus

Am Freitag klettert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 27 216,62 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 265,012 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 27 130,02 Punkte an der Kurstafel, nach 27 142,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 27 097,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 269,88 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,395 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der MDAX auf 26 317,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, notierte der MDAX bei 24 951,14 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Wert von 24 023,31 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 15,54 Prozent auf 10,30 EUR), PUMA SE (+ 4,17 Prozent auf 42,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,62 Prozent auf 152,90 EUR), Aroundtown SA (+ 2,55 Prozent auf 3,02 EUR) und KION GROUP (+ 2,52 Prozent auf 36,23 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-2,92 Prozent auf 58,20 EUR), Hypoport SE (-1,85 Prozent auf 254,20 EUR), WACKER CHEMIE (-1,51 Prozent auf 84,62 EUR), Delivery Hero (-1,30 Prozent auf 41,05 EUR) und HELLA GmbH (-0,91 Prozent auf 86,80 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 636 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at