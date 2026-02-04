XETRA-Handel MDAX schwächelt letztendlich

Beim MDAX standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 31 531,25 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 370,965 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 579,81 Zählern und damit 0,135 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31 537,33 Punkte).

Bei 31 856,94 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 399,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der MDAX mit 30 979,74 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 427,53 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 26 420,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 12,04 Prozent auf 20,00 EUR), WACKER CHEMIE (+ 11,44 Prozent auf 76,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,69 Prozent auf 64,45 EUR), Evonik (+ 5,99 Prozent auf 14,16 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,55 Prozent auf 2,74 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-8,06 Prozent auf 92,95 EUR), thyssenkrupp (-7,98 Prozent auf 10,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 348,20 EUR), AUTO1 (-3,98 Prozent auf 25,54 EUR) und RENK (-3,75 Prozent auf 51,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 599 836 Aktien gehandelt. Mit 36,117 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent bei der Evonik-Aktie an.

