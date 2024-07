XETRA-Handel SDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Der SDAX gab sich am Mittwochabend schwächer.

Zum Handelsende verlor der SDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent auf 14 174,32 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 100,373 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 14 253,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 290,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 163,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 319,38 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1,55 Prozent nach. Der SDAX wies vor einem Monat, am 24.06.2024, einen Wert von 14 550,31 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 24.04.2024, mit 14 207,63 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 695,95 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 6,73 Prozent auf 130,00 EUR), BayWa (+ 6,60 Prozent auf 11,30 EUR), SMA Solar (+ 4,21 Prozent auf 24,78 EUR), METRO (St) (+ 2,65 Prozent auf 4,26 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,53 Prozent auf 33,26 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen STO SE (-19,70 Prozent auf 128,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (-8,02 Prozent auf 63,10 EUR), pbb (-4,87 Prozent auf 5,28 EUR), CANCOM SE (-4,53 Prozent auf 31,60 EUR) und AUTO1 (-2,78 Prozent auf 7,01 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 514 630 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,304 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,72 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

