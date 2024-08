XETRA-Handel SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

So bewegt sich der SDAX morgens.

Am Dienstag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 13 944,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 99,035 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 953,00 Zählern und damit 0,029 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 948,94 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 943,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 957,75 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, notierte der SDAX bei 14 134,04 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2024, einen Stand von 15 237,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 12 999,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,889 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit thyssenkrupp nucera (+ 1,32 Prozent auf 9,25 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,22 Prozent auf 7,46 EUR), BayWa (+ 1,12) Prozent auf 12,60 EUR), pbb (+ 1,07 Prozent auf 5,03 EUR) und Salzgitter (+ 0,95 Prozent auf 15,89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen NORMA Group SE (-1,39 Prozent auf 14,16 EUR), adesso SE (-1,16 Prozent auf 68,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,95 Prozent auf 52,40 EUR), Sixt SE St (-0,94 Prozent auf 63,55 EUR) und AUTO1 (-0,86 Prozent auf 9,17 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 35 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8,336 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

