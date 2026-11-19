Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 17 429,88 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,410 Prozent auf 17 450,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 378,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 566,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 415,66 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 210,22 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 18 534,04 Punkten bewertet. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,428 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 7,64 Prozent auf 183,20 EUR), Medios (+ 7,54 Prozent auf 11,12 EUR), Basler (+ 5,29 Prozent auf 24,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,55 Prozent auf 8,74 EUR) und SFC Energy (+ 3,33 Prozent auf 18,62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil HelloFresh (-4,43 Prozent auf 2,87 EUR), grenke (-2,04 Prozent auf 11,52 EUR), Grand City Properties (-1,95 Prozent auf 7,54 EUR), Südzucker (-1,82 Prozent auf 10,80 EUR) und Dermapharm (-1,76 Prozent auf 33,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 269 106 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,192 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at