SDAX
|
17 248,60
|
-130,24
|
-0,75 %
|SDAX-Kursentwicklung
|
19.11.2026 12:27:04
XETRA-Handel: SDAX mittags freundlich
Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 17 429,88 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,410 Prozent auf 17 450,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 378,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 566,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 415,66 Zählern.
SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 210,22 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 18 534,04 Punkten bewertet. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,428 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 7,64 Prozent auf 183,20 EUR), Medios (+ 7,54 Prozent auf 11,12 EUR), Basler (+ 5,29 Prozent auf 24,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,55 Prozent auf 8,74 EUR) und SFC Energy (+ 3,33 Prozent auf 18,62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil HelloFresh (-4,43 Prozent auf 2,87 EUR), grenke (-2,04 Prozent auf 11,52 EUR), Grand City Properties (-1,95 Prozent auf 7,54 EUR), Südzucker (-1,82 Prozent auf 10,80 EUR) und Dermapharm (-1,76 Prozent auf 33,45 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 269 106 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,192 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,00
|-0,41%
|Basler AG
|23,20
|-2,73%
|Dermapharm Holding SE
|32,60
|-2,54%
|EVOTEC SE
|2,72
|-0,15%
|Grand City Properties S.A.
|7,35
|-2,13%
|grenke AG
|11,14
|-1,24%
|HAMBORNER REIT
|3,96
|-0,25%
|HelloFresh
|2,87
|-0,35%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|62,60
|-0,48%
|LPKF Laser & Electronics AG
|7,90
|-1,99%
|Medios AG
|10,12
|-4,35%
|Mutares
|26,40
|-0,56%
|OHB SE
|177,80
|-0,67%
|SFC Energy AG
|17,92
|-1,21%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10,52
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 248,60
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.