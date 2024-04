XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,43 Prozent höher bei 14 521,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,423 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,253 Prozent stärker bei 14 496,19 Punkten in den Handel, nach 14 459,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 633,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 433,40 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 873,11 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 13 596,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 13 056,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,07 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 633,85 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 5,80 Prozent auf 5,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 5,06 Prozent auf 11,52 EUR), Ceconomy St (+ 4,57 Prozent auf 2,08 EUR), Dürr (+ 4,20 Prozent auf 22,84 EUR) und Mutares (+ 3,59 Prozent auf 41,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,30 Prozent auf 19,81 EUR), ADTRAN (-4,09 Prozent auf 4,92 USD), thyssenkrupp nucera (-3,36 Prozent auf 13,51 EUR), Hypoport SE (-2,43 Prozent auf 224,80 EUR) und PATRIZIA SE (-2,37 Prozent auf 8,65 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 960 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,725 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

