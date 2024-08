XETRA-Handel So performt der MDAX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 25 266,40 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 247,945 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,241 Prozent auf 25 311,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 373,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 381,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 192,10 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,273 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 244,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, mit 26 264,39 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28 571,23 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 665,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 7,58 Prozent auf 13,42 EUR), HUGO BOSS (+ 4,87 Prozent auf 38,54 EUR), LEG Immobilien (+ 2,77 Prozent auf 83,10 EUR), Siltronic (+ 2,65 Prozent auf 77,45 EUR) und TAG Immobilien (+ 2,37 Prozent auf 14,28 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen KION GROUP (-4,40 Prozent auf 35,01 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,95 Prozent auf 34,82 EUR), CTS Eventim (-2,64 Prozent auf 79,35 EUR), Knorr-Bremse (-2,08 Prozent auf 72,90 EUR) und HelloFresh (-1,87 Prozent auf 5,67 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 238 498 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,192 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 16,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

