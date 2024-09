XETRA-Handel So performt der TecDAX aktuell

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 3 296,76 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 539,298 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,123 Prozent auf 3 310,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 315,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 291,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 311,48 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,183 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 344,10 Punkte. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 3 337,20 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Stand von 3 056,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,837 Prozent ein. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 1,68 Prozent auf 15,14 EUR), ATOSS Software (+ 1,58 Prozent auf 128,60 EUR), HENSOLDT (+ 1,50 Prozent auf 28,50 EUR), 1&1 (+ 1,35 Prozent auf 13,52 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 0,70 Prozent auf 57,90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Sartorius vz (-2,78 Prozent auf 238,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,85 Prozent auf 58,45 EUR), QIAGEN (-1,77 Prozent auf 40,85 EUR), EVOTEC SE (-1,70 Prozent auf 6,38 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,02 Prozent auf 13,63 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 048 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 233,475 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at