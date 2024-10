XETRA-Handel So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

LUS-DAX-Handel am Mittag.

Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent schwächer bei 19 415,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 586,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 396,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der LUS-DAX 18 725,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 18 490,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14 776,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 19 678,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,58 Prozent auf 218,30 EUR), Sartorius vz (+ 3,35 Prozent auf 261,90 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 37,87 EUR), Merck (+ 0,53 Prozent auf 162,60 EUR) und Rheinmetall (+ 0,31 Prozent auf 491,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,62 Prozent auf 30,48 EUR), EON SE (-2,51 Prozent auf 12,64 EUR), Hannover Rück (-1,82 Prozent auf 248,60 EUR), RWE (-1,78 Prozent auf 30,98 EUR) und Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 36,01 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 730 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 248,290 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at