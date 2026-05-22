HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX-Performance im Blick
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22.05.2026 15:59:03
XETRA-Handel: TecDAX am Freitagnachmittag stärker
Am Freitag erhöht sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 2,08 Prozent auf 4 041,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545,602 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,904 Prozent stärker bei 3 994,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 958,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 044,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 992,06 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 7,04 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 670,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 3 721,50 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 3 846,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,50 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 044,14 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,68 Prozent auf 71,86 EUR), TeamViewer (+ 4,66 Prozent auf 5,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,08 Prozent auf 187,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,94 Prozent auf 89,40 EUR) und JENOPTIK (+ 2,77 Prozent auf 43,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nordex (-2,06 Prozent auf 42,72 EUR), Eckert Ziegler (-1,12 Prozent auf 15,00 EUR), Ottobock (-0,91 Prozent auf 54,50 EUR), freenet (-0,15 Prozent auf 25,98 EUR) und United Internet (+ 0,38 Prozent auf 26,48 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 220 849 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,126 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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