XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus

Der TecDAX gibt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 3 324,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 481,993 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 332,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 332,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 340,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 318,80 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,088 Prozent aufwärts. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 20.11.2023, bei 3 133,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 066,70 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.12.2022, einen Wert von 2 901,74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 14,39 Prozent zu Buche. 3 354,19 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 2 788,38 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit United Internet (+ 9,43 Prozent auf 22,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,27 Prozent auf 28,95 EUR), SMA Solar (+ 2,95) Prozent auf 55,85 EUR), MorphoSys (+ 1,76 Prozent auf 33,47 EUR) und Energiekontor (+ 1,16 Prozent auf 78,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-3,44 Prozent auf 35,38 EUR), Nagarro SE (-2,38 Prozent auf 88,35 EUR), AIXTRON SE (-1,54 Prozent auf 37,69 EUR), Nemetschek SE (-1,52 Prozent auf 78,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,35 Prozent auf 99,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 826 982 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 165,162 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die SMA Solar-Aktie weist mit 8,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

