XETRA-Handel: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,52 Prozent stärker bei 3 303,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 513,013 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent fester bei 3 286,67 Punkten in den Montagshandel, nach 3 286,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 305,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 275,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.05.2024, mit 3 437,37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 3 423,03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Wert von 3 152,64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 0,628 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,65 Prozent auf 66,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,19 Prozent auf 27,16 EUR), EVOTEC SE (+ 3,12 Prozent auf 8,59 EUR), Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 224,80 EUR) und TeamViewer (+ 2,22 Prozent auf 11,06 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-52,21 Prozent auf 110,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,39 Prozent auf 56,60 EUR), Kontron (-2,26 Prozent auf 19,48 EUR), Nemetschek SE (-2,15 Prozent auf 88,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,15 Prozent auf 77,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 407 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 211,338 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

