FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Insgesamt habe der Softwarehersteller solide abgeschnitten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Insbesondere bei der Profitabilität zeige sich das Unternehmen gewohnt stark. Beim Thema Kostendisziplin habe das Management über die vergangenen Quartale mittlerweile eine gute Erfolgsbilanz aufgebaut./rob/la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.