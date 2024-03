XETRA-Handel TecDAX startet im Minus

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,50 Prozent tiefer bei 3 372,28 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,278 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,040 Prozent stärker bei 3 390,68 Punkten, nach 3 389,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 398,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 369,26 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,349 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 343,86 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der TecDAX mit 3 192,16 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, den Wert von 3 207,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,43 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 6,53 Prozent auf 51,05 EUR), Nordex (+ 4,34 Prozent auf 10,06 EUR), ATOSS Software (+ 1,28 Prozent auf 237,00 EUR), PNE (+ 0,91 Prozent auf 13,36 EUR) und Sartorius vz (+ 0,67 Prozent auf 347,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-17,55 Prozent auf 26,03 EUR), ADTRAN (-5,29 Prozent auf 5,91 USD), HENSOLDT (-1,53 Prozent auf 33,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,46 Prozent auf 18,51 EUR) und Siltronic (-1,46 Prozent auf 84,30 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die AIXTRON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 917 892 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 204,464 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

