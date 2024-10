XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag gab der TecDAX via XETRA letztendlich um 0,54 Prozent auf 3 396,80 Punkte nach. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 557,538 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,577 Prozent auf 3 435,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 415,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 382,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 439,85 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, notierte der TecDAX bei 3 313,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wurde der TecDAX auf 3 384,60 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der TecDAX bei 2 947,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,17 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 2,85 Prozent auf 12,08 EUR), Kontron (+ 1,98 Prozent auf 17,47 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 28,02 EUR), HENSOLDT (+ 1,62 Prozent auf 28,94 EUR) und QIAGEN (+ 1,53 Prozent auf 40,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-13,88 Prozent auf 79,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (-8,83 Prozent auf 63,00 EUR), JENOPTIK (-7,62 Prozent auf 26,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,54 Prozent auf 61,45 EUR) und SMA Solar (-3,63 Prozent auf 15,65 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 874 955 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 8,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at