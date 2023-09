XETRA-SCHLUSS/Abwärtsdruck im DAX lässt nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat auch am Mittwoch im Minus geschlossen. Nachdem sich der DAX lange Zeit des Tages nahe dem Schlusskurs vom Vortag aufgehalten hatte, kam er mit der Wall Street am Nachmittag leicht unter Druck und schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.217 Punkten. Ohne das deutliche Plus von 3,3 Prozent auf 134,20 Euro beim Index-Schwergewicht Siemens wäre der Rücksetzer wohl größer ausgefallen. Mit Sorge wird auf die Entwicklung beim Öl geschaut. Der Preis für ein Barrel Brent stieg um 2,8 Prozent auf 96,53 Dollar, bald könnte das Fass 100 Dollar kosten. Bei einem zur Schwäche neigenden Euro dürfte der Liter Sprit über 2 Euro kosten. Kein Wunder also, dass die hohe Inflation aufgrund stark steigender Lebensmittel- und Energiepreise auf der Stimmung der deutschen Verbraucher lastet. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Oktober einen Rückgang ihres Indikators für das Konsumklima um 0,9 Punkt auf minus 26,5 Zähler.

Siemens profitieren von Analysten

Bei Siemens wurde die Kaufbestätigung aus dem Hause der Citi positiv aufgenommen. An der Börse dreht sich die zentrale Debatte bei Siemens vor allem um das Wachstum im Bereich Digitale Industrien. Während es an der Börse einige Zweifler gibt, gehen die Analysten der Citi davon aus, dass Siemens keine negativen Überraschungen liefert, wenn die Ergebnisse im November veröffentlicht werden. Die Kollegen von Jefferies haben zwar das Kursziel gesenkt, liegen mit der Kaufempfehlung mit einem Ziel von 178 Euro aber noch deutlich über dem aktuellen Niveau. Auch sie äußern sich optimistisch, was den Bereich Digitale Industrien betrifft. Schwach schlossen Fresenius und Vonovia. Kontron profitierten derweil von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs, für die Aktie ging es um knapp 3 Prozent nach oben.

KWS legten nach Viertquartalszahlen um 5,5 Prozent zu. Das EBIT fiel laut Jefferies 26 Prozent über der Konsensschätzung aus, der Umsatz um 10 Prozent. Der Ausblick für das Umsatzwachstum liege ebenfalls über der Erwartung.

Die Aktien von Schott Pharma sollten laut Angaben aus dem Handel zu 27 Euro je Aktie an den Markt kommen. Das Orderbuch sei "um ein Vielfaches überzeichnet", hieß es von einer begleitenden Bank. Erster Handelstag ist der morgige Donnerstag.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.217,45 -0,3% +9,29%

DAX-Future 15.340,00 -0,3% +7,03%

XDAX 15.206,88 +0,0% +9,64%

MDAX 25.628,75 -0,2% +2,04%

TecDAX 2.964,92 -0,1% +1,50%

SDAX 12.541,62 -0,2% +5,16%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,55 -24

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 26 0 2.881,7 72,2 70,9

MDAX 27 22 1 396,1 21,9 25,8

TecDAX 14 15 1 632,6 21,3 24,5

SDAX 33 33 4 91,8 13,1 19,4

===

