XETRA-SCHLUSS/DAX beendet gute Woche im Plus - Bayer beflügelt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Freitag nach oben. Während der DAX am Montag noch bei 17.784 Punkten in den Handel startete, beendete der Index den Handel am Freitag 0,8 Prozent höher bei 18.322 Zählern. Das Börsenbeben von Anfang des Monat, das den DAX im Tief bis auf 17.000 Zählern drückte, wurde in der Zwischenzeit nahezu wieder aufgeholt. Was nun an der Börse folgt, ist das Sommerloch. Die Berichtssaison ist fast durch, der Datenkalender recht leer und viele Marktteilnehmer in der Sommerfrische. Der kleine Verfall am Terminmarkt verlief unauffällig. Allenfalls das Gold machte auf sich Aufmerksam und notierte mit 2.500 Dollar auf Rekordhoch. In Euro gerechnet notiert es auf Grund der jüngsten Euro-Stärke noch knapp unter Allzeithoch.

Bayer von Gerichtserfolg beflügelt

Für Käufe in der Aktie von Bayer (+11,3%) sorgte die Entscheidung eines Bundesberufungsgerichts in den USA zugunsten der Bayer-Tochter Monsanto und deren Unkrautvernichter Roundup, der in Verdacht steht, Krebs zu erregen. Dies wirke sich positiv auf das Sentiment aus, hieß es von der DZ Bank. Das Gericht habe festgestellt, dass Klagen wegen angeblicher unterlassener Warnung auf Roundup-Produkten in einem Bundesstaat durch Bundesrecht ausgeschlossen seien. Diese Entscheidung sei eine Kernfrage in den Rechtsstreitigkeiten. Die positive Entscheidung unterstütze den Investment Case. Für die Analysten von Barclays ist die Reaktion des Aktienkurses verständlich, da es nun eine weitere Chance gebe, das größte Hindernis für die Aktie zu beseitigen, obwohl noch ein langer Weg zu gehen sei.

Thyssenkrupp Nucera verloren 7,4 Prozent. Berenberg senkte die Kaufempfehlung für die Aktie des Wasserstoffunternehmens auf "Halten". Das Kursziel wurde auf 12 nach 16 Euro reduziert. Regulatorische Fortschritte, vor allem in den USA, die den Auftragseingang ankurbeln könnten, ließen auf sich warten, so die Begründung. Cancom fielen um 0,2 Prozent, nachdem die Aktie von Exane BNP auf "Underperform" gesenkt wurde.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.322,40 +0,8% +9,42%

DAX-Future 18.397,00 +0,8% +5,86%

XDAX 18.330,75 +0,7% +9,31%

MDAX 24.816,95 +0,1% -8,55%

TecDAX 3.347,57 +0,2% +0,30%

SDAX 13.870,97 +0,2% -0,64%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,25 +2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 3.064,5 65,5 55,8

MDAX 24 22 4 322,7 24,1 26,8

TecDAX 17 11 2 678,8 16,5 14,8

SDAX 33 32 5 70,1 5,5 5,9

===

