XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus nach Wahlen - VW will sparen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag aus dem Handel verabschiedet. Bei ruhigem Geschäft wegen des Labor-Day-Feiertages in den USA kletterte der DAX um 0,1 Prozent auf 18.931 Punkte und verteidigte damit das Niveau seines Allzeithochs vom Freitag.

Stützend wirkten die Revisionen der wichtigen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus. Vor allem in Europa wurden die Daten zumeist nach oben revidiert, selbst in Deutschland. Das weckte Hoffnungen auf ein Ende der Talfahrt. Der deutsche Industrie-PMI wurde auf 42,4 nach 42,1 hochrevidiert.

Wahlen belasten nicht

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen belasteten die Kurse nicht, ihre wirtschaftlichen Auswirkungen für Deutschland werden als begrenzt gesehen.

Der nun gestartete September hat den Ruf, der schwächste Monat des Börsenjahres zu sein. Seit 1960 hat der Dow-Jones-Index im September im Durchschnitt 0,9 Prozent eingebüßt. Allerdings stehen im November die US-Wahlen auf der Agenda, und in Wahljahren hat der Dow den September zumindest nahezu unverändert überstanden.

VW gesucht - Schließen Werke in Deutschland?

Die Aktien von VW stiegen um 1,3 Prozent und notierten zeitweise über 2 Prozent höher. Kurstreiber war die Aussicht auf massive Sparmaßnahmen in Deutschland. Dabei könnten unter anderem die Job-Garantien abgebaut werden und sogar Fabriken in Deutschland geschlossen werden. Von Betriebsrat und Gewerkschaften wurde bereits harter Widerstand angekündigt. Mit Spannung blickt der Markt nun auf eine Betriebsversammlung am Mittwoch, auf der Details folgen sollen.

Rüstungsaktien standen europaweit auf der Verkaufsliste. So fielen Rheinmetall um 2,7 Prozent und damit durch ihre wichtige Unterstützung bei 530 Euro. Angesichts eines Rekordstandes im DAX sei diese Schwäche ein bedenkliches Signal, hieß es im Handel. Hensoldt gaben um 6,3 Prozent nach.

Thyssenkrupp kletterten um 3,3 Prozent. Hier half die Genehmigung des Joint Ventures von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und Lürssen durch das Bundeskartellamt . Beide wollen zusammen fünf Fregatten bauen. "Keine unerwartete, aber endlich mal eine gute Nachricht für Thyssen", meinte ein Händler.

Gesucht waren auch Immobilienaktien . Vonovia im DAX kletterten um 2 Prozent. Neben der Hoffnung auf baldige Zinsenkungen durch die EZB trieb auch eine Übernahme in der Branche in London. Auch Aroundtown stiegen um 2,8 Prozent, LEG Immobilien um 2 Prozent. Sartorius fielen mit Gewinnmitnahmen über 4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.930,85 +0,1% +12,97%

DAX-Future 18.977,00 +0,1% +9,19%

XDAX 18.934,75 -0,1% +12,92%

MDAX 25.647,07 -0,2% -5,49%

TecDAX 3.385,84 -0,4% +1,45%

SDAX 13.970,25 -0,6% +0,07%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,27 -30

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 20 19 1 1.977,5 37,6 96,2

MDAX 17 32 1 261,7 18,3 30,8

TecDAX 7 23 0 441,6 10,6 40,8

SDAX 18 46 5 60,6 3,9 8,2

