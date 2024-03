XETRA-SCHLUSS/Kleines Plus reicht DAX für neues Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Dem DAX hat am Freitag schon ein kleines Plus gereicht, um ein weiteres Allzeithoch zu erreichen. Es lautet nun auf 18.226 Punkte. Zum Ende des Handels lag das Börsenbarometer bei 18.206 Punkten, 0,1 Prozent höher als am Donnerstag. "Die Anleger sind vor dem Wochenende etwas vorsichtiger geworden", meinte ein Marktteilnehmer nach der jüngsten Rekordjagd.

Übergeordnet bleibt die Lage aber günstig. Die als taubenhaft wahrgenommenen geldpolitischen Verlautbarungen der Notenbanken in den vergangenen beiden Tagen stützten die Stimmung weiter, weil sie auf sinkende Zinsen hoffen lassen. Für Zuversicht sorgte daneben der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. Er ist im März den zweiten Monat in Folge gestiegen, und das stärker als erwartet.

Weiter gefragt waren Aktien aus der Verteidigungsbranche: Rheinmetall gewannen 1,7 Prozent auf 502,40 Euro - das Papier notiert damit erstmals über der 500er Marke. Hensoldt kamen sogar auf ein Plus von 7,1 Prozent. Am Vortag hatte Rheinmetall den Erhalt eines neuen Milliardenauftrags verkündet. Im Handel erwartet man kein Ende des positiven Nachrichtenstroms für die Branche.

Positive Vorgaben des Wettbewerbers Fedex stützten DHL (+2,1%). Der Gewinnausblick des US-Paketdienstleister kam sehr gut an.

Adidas (+0,5%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass an der Wall Street der Kurs des Konkurrenten Nike um rund 8 Prozent einknickte nach einem enttäuschenden Ausblick. Auch dass der Deutsche Fußball-Bund ab 2027 auf Nike setzt und nach Jahrzehnten nicht mehr auf Adidas, belastete nicht. Puma kamen dagegen um 1,5 Prozent zurück.

Mit einem Plus von 5,3 Prozent reagierten SGL Carbon auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Wie die Analysten von Alphavalue anmerkten, entsprachen die Umsätze exakt den Erwartungen. Beim operativen Ergebnis und Nettogewinn seien die Prognosen aber klar geschlagen worden.

Bei Cewe Stiftung verstimmte dagegen der Ausblick, der Kurs fiel um 6,8 Prozent. Nach Bekanntgabe des Geschäftsberichts verloren Secunet 8,4 Prozent. Auch hier missfiel der Ausblick. Das Cybersecurity-Unternehmen strebt für das laufende Jahr Umsätze von rund 390 Millionen Euro an. Das liegt deutlich unter der Prognose etwa von Hauck Aufhäuser von 413 Millionen Euro.

Der Börsenrückkehrer Douglas enttäuschte weiter. Der Kurs fiel nach dem sehr schwachen ersten Handelstag weiter auf 22,10 Euro - nach einem Emissionskurs von 26 Euro, der bereits am unteren Rand der Zeichnungsspanne gelegen hatte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.205,94 +0,1% +8,68%

DAX-Future 18.503,00 +0,3% +7,56%

XDAX 18.226,27 +0,4% +8,70%

MDAX 26.622,83 +0,6% -1,90%

TecDAX 3.423,03 +0,1% +2,57%

SDAX 13.984,98 -0,0% +0,18%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,08 +83

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 29 11 0 3.422,5 69,3 80,4

MDAX 32 18 0 528,0 34,3 29,9

TecDAX 16 14 0 771,2 17,6 19,2

SDAX 34 34 2 92,0 7,5 9,0

