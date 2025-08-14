CEWE Stiftung Aktie

96,80EUR -2,20EUR -2,22%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

14.08.2025 09:48:46

CEWE StiftungCo Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. So sei das operative Ergebnis (Ebit) des Bilddienstleisters um fast 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
98,20 € 		Abst. Kursziel*:
28,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,17%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

