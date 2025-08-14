CEWE Stiftung Aktie
|96,80EUR
|-2,20EUR
|-2,22%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. So sei das operative Ergebnis (Ebit) des Bilddienstleisters um fast 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
126,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98,20 €
|
Abst. Kursziel*:
28,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,17%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
